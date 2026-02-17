Incidente multiplo in autostrada coinvolti camion e auto | grave un uomo Bloccata l' A13
Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sull'A13, quando un tamponamento tra camion e auto ha causato il blocco totale della carreggiata. L’incidente si è verificato martedì 17, intorno alle 14, vicino all’area di Bologna, creando lunghe code e rallentamenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La dinamica dell’incidente sembra derivare da un tamponamento tra i mezzi, che ha provocato danni considerevoli ai veicoli coinvolti.
Grave incidente in autostrada. E' quello che è accaduto nel corso del primo pomeriggio di martedì 17 (intorno alle 14.30), lungo la A13, all'altezza del km 29 (vicino al ponte sul fiume Reno), tra Ferrara Sud e Altedo, al confine tra le province di Ferrara e Bologna. Secondo quanto si apprende, a rimanere coinvolti sono stati tre camion e un'auto, in un tamponamento multiplo. Un uomo è rimasto ferito al torace e alle gambe ed è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto anche con l'ausilio dell'elisoccorso. Subito si sono formati 6 chilometri di coda in direzione del capolinea felsineo (e di 3 chilometri in direzione opposta per la presenza di curiosi).
Incidente multiplo in autostrada, coinvolti camion e auto: A13 bloccata - IN AGGIORNAMENTOUn incidente multiplo ha coinvolto camion e auto sull’A13, causando il blocco totale della carreggiata.
