Incidente multiplo in autostrada coinvolti camion e auto | grave un uomo Bloccata l' A13

Grave incidente in autostrada. E’ quello che è accaduto nel corso del primo pomeriggio di martedì 17 (intorno alle 14.30), lungo la A13, all’altezza del km 29 (vicino al ponte sul fiume Reno), tra Ferrara Sud e Altedo, al confine tra le province di Ferrara e Bologna. Secondo quanto si apprende, a rimanere coinvolti sono stati tre camion e un'auto, in un tamponamento multiplo. Un uomo è rimasto ferito al torace e alle gambe ed è stato soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto anche con l'ausilio dell'elisoccorso. Subito si sono formati 6 chilometri di coda in direzione del capolinea felsineo (e di 3 chilometri in direzione opposta per la presenza di curiosi).🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Ghiaccio in autostrada: grave incidente in Carso, raffica di mezzi coinvoltiUn grave incidente si è verificato questa mattina lungo il Raccordo autostradale 13 in Carso, probabilmente a causa del ghiaccio presente sulla strada.

