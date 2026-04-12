Grave incidente al confine e auto distrutta nello schianto

Nella serata di domenica 12 aprile 2026 si è verificato un grave incidente lungo la strada al confine tra Trentola Ducenta e San Marcellino. L’impatto ha coinvolto almeno due veicoli, uno dei quali è stato distrutto nello schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno lavorato per estrarre i feriti e mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica.