Grave incidente al confine e auto distrutta nello schianto
Nella serata di domenica 12 aprile 2026 si è verificato un grave incidente lungo la strada al confine tra Trentola Ducenta e San Marcellino. L’impatto ha coinvolto almeno due veicoli, uno dei quali è stato distrutto nello schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno lavorato per estrarre i feriti e mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica.
Paura nella serata di domenica 12 aprile 2026, quando un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità dell’area al confine tra Trentola Ducenta e San Marcellino.Secondo le prime informazioni, nell’impatto è rimasta coinvolta una vettura ’50, che ha riportato danni ingenti alla carrozzeria.🔗 Leggi su Casertanews.it
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