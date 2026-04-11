Durante il fine settimana si svolge Vivicittà, la più grande corsa podistica organizzata dalla Uisp, con partecipanti provenienti da diverse parti del mondo. La manifestazione si tiene contemporaneamente in 40 città italiane e internazionali, coinvolgendo migliaia di appassionati di corsa. L’evento combina sport e festa, attirando sia atleti amatoriali che professionisti. La giornata si caratterizza per l’energia e il coinvolgimento di chi sceglie di prendere parte a questa manifestazione.

È arrivato il momento di Vivicittà, la corsa podistica della Uisp più partecipata al mondo, visto che in contemporanea si svolge in 40 altre città in Italia e nel mondo. Ma se il lato agonistico ha il suo peso, visto che poi verranno stilate classifiche compensate tra le varie città e Reggio in passato ebbe talvolta la meglio, la parte principale è quello che vi gira attorno, perché si tratta soprattutto di una festa con grande partecipazione delle scuole e dunque dei bambini. La manifestazione si apre oggi alle 15,30 in piazza della Vittoria con un contenitore molto ampio: mini campi sportivi di basket, baseball, parkour, ping pong e biliardino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un weekend di corsa . Sport e festa con Vivicittà

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