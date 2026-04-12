Gout Gout meglio di Bolt alla sua età A Sydney vola nei 200 in 19 67!

Durante i campionati australiani, un atleta di 18 anni ha corso i 200 metri in 19,67 secondi, stabilendo il miglior tempo stagionale. Questa prestazione lo ha portato a superare i risultati di alcuni atleti più esperti e a distinguersi come uno dei giovani più promettenti nel panorama dell'atletica. La gara si è svolta a Sydney, dove il giovane ha dimostrato grande velocità e determinazione durante la competizione.

Gout Gout va sempre più veloce. Il diciottenne australiano ha stampato il miglior tempo stagionale ai campionati di atletica di Sydney: 19"67 (+1.7 ms). Un crono che vale anche il record australiano ed è la sua prima volta sotto i 20" con vento regolare, l'anno scorso aveva corso in 19"84 secondi, ma con +2.2 di vento. Alla sua età, nel 2004, il detentore del record del (19"19) mondo Usain Bolt correva i 200 in 19"93. "Ci ho pensato per tutto l'anno, sono contento di esserci riuscito" ha dichiarato Gout, che dopo aver tagliato il traguardo ha saltato di gioia a lungo. "È incredibile, mi sono tolto un peso. Ora so di avere la velocità necessaria per ottenere tempi del genere".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gout Gout meglio di Bolt alla sua età. A Sydney vola nei 200 in 19"67! Leggi anche: Gout Gout da record, il baby fenomeno dell’atletica vola nei 200 Gout Gout sconfitto con tempi altissimi! Sorpresa sui 200 nel World Tour, Kennedy firma la doppiettaIl nome di Gout Gout è sulla bocca di tutti gli appassionati di atletica da un paio di anni: nato il 29 dicembre 2007 a Ipswich, il 18enne...