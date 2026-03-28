Gout Gout, atleta australiano nato nel 2007, ha stabilito un nuovo record oceanico nei 200 metri con un tempo di circa 20 secondi. Durante una tappa del World Tour, l’atleta ha concluso la corsa in tempi molto elevati rispetto alle sue precedenti prestazioni, sorprendendo gli spettatori e gli esperti. Nello stesso evento, un altro atleta ha ottenuto una doppietta vincendo due gare di rilievo.

Il nome di Gout Gout è sulla bocca di tutti gli appassionati di atletica da un paio di anni: nato il 29 dicembre 2007 a Ipswich, il 18enne australiano detiene il primato oceanico dei 200 metri (20.02 timbrato nel 2025), ha corso in 10.00 sui 100 metri lo scorso 21 febbraio a Brisbane e agli ultimi Mondiali di Tokyo si è fermato in semifinale sul mezzo giro di pista. Vista l’età, viene descritto come un autentico predestinato della velocità e i paragoni con Usain Bolt si sono sprecati, tanto da generare una grande attesa per ogni sua gara. L’australiano è scesa in pista stamattina a Melbourne in occasione della prima tappa del World... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gout Gout sconfitto con tempi altissimi! Sorpresa sui 200 nel World Tour, Kennedy firma la doppietta

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