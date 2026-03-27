La stagione indoor di atletica si è conclusa con i Mondiali di Torun, mentre gli eventi all’aperto sono iniziati con gare a Melbourne, dove Gout Gout e Kerr si sono distinti. Contestualmente, Furlani ha assistito alla competizione di Adcock, e Osakue ha partecipato al circuito Continental Tour. Questi appuntamenti segnano l’avvio della nuova fase della stagione atletica.

La stagione indoor di atletica è andata in archivio con la conclusione dei Mondiali di Torun ed è già tempo di pensare alle gare outdoor, che incominceranno sabato 28 marzo: a Melbourne (Australia) andrà in scena il Maurie Plant Meet, prima tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond League). Nell’antipasto del salto in alto (previsto già venerdì 27 marzo) ci saranno Hamish Kerr (Campione Olimpico di Parigi 2024 e Campione del Mondo) e i giapponesi Tomohiro Shinno e Naoto Hasegawa. La britannica Georgia Hunter Bell animerà i 1500 metri dopo essersi imposta nella rassegna iridata in sala e affronterà le padrone di casa Linden Hall, Claudia Hollingsworth e Sarah Billings e l’olandese Diane Van Es. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Inizia l’atletica all’aperto: Gout Gout e Kerr infiammano Melbourne, Furlani osserva Adcock. Osakue al Continental Tour

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