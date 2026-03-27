Atletica Furlani lancia la sfida a Adcock | pronti Kerr e Gout Gout

Nella fase conclusiva della stagione indoor, gli atleti si preparano per le competizioni outdoor. In questo contesto, un atleta si è confrontato pubblicamente con un avversario di rilievo, lanciando una sfida. Nel frattempo, altri due campioni sono attesi alle prossime gare, mentre i Mondiali di Torun hanno segnato la fine delle gare al coperto e l’inizio della stagione all’aperto.

L’atletica è al punto di volta della stagione: Furlani osserva Adcock. Grande attesa per le prestazioni di Kerr e Gout Gout I Mondiali di Torun al coperto hanno di fatto messo fine alla stagione indoor, che lascia spazio a quella che viene definita come la vera atletica, quella all’aperto. E già da oggi è previsto un appuntamento molto prestigioso e che calamiterà l’attenzione di un gran numero di appassionati. Infatti, a Melbourne in Australia si disputa il Maurie Plant Meet, prima tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza solo dietro alla Diamond League). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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