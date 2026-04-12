Gli Stati Uniti e l’Iran stanno portando avanti negoziati che, se il cessate il fuoco si mantiene, potrebbero riaprire i canali di dialogo tra le due parti. La questione si concentra sulla possibilità di riprendere le discussioni in assenza di escalation militare, con l’obiettivo di trovare soluzioni pacifiche. La situazione resta delicata, e il quadro internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di questo percorso diplomatico.

Roma, 12 aprile 2026 – Iniziare una guerra è la cosa più facile del mondo. Non lo è altrettanto uscirne. Se poi si avviano negoziati che partono da basi diametralmente opposte, viene il legittimo dubbio che gli Stati Uniti non siano più in grado di gestire situazioni internazionali complesse. Sta di fatto che, dopo l’ottimismo delle prime ore, il colloquio con la delegazione iraniana si è risolto in un nulla di fatto, con tanto del vicepresidente Vance che ha aggiunto che si è trattato ‘dell’ultima offerta’ da parte degli Stati Uniti. La buona notizia è che probabilmente non è così. Pensare che una situazione così complessa potesse essere risolta al primo colpo era quanto meno illusorio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli Usa e quel negoziato che non può morire. Se il cessate il fuoco tiene, possono tornare a parlare con l’Iran

Attacco israeliano in Libano mentre gli Usa concordano il cessate il fuoco con l’Iran: otto morti e 22 feriti – VideoMentre gli Stati Uniti stavano concordando il cessate il fuoco con l’Iran, nella notte Israele ha attaccato Sidone, nel sud del Libano.

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