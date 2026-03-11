Gli Stati Uniti cercano una soluzione per uscire dalla crisi, mentre l’Iran si oppone a una richiesta di cessate il fuoco avanzata dall’amministrazione americana. L’Iran ha rifiutato la proposta di Trump, chiedendo garanzie che gli Stati Uniti non hanno fornito. La discussione si svolge senza compromessi ufficiali, con le parti che mantengono le loro posizioni senza ulteriori dettagli pubblici.

L’Iran ha detto no a Trump che aveva chiesto un cessate il fuoco. Non senza solide garanzie, che l’America non aveva dato. Lo dicono alcuni analisti, ma è ovvio dallo scambio di dichiarazioni tra i due antagonisti. Peraltro, il Wall Street Journal, il media Usa più bellicoso, lunedì aveva pubblicato una nota dal titolo: “I consiglieri di Trump lo esortano a trovare una rampa di uscita dall’Iran, temendo una reazione politica”. In realtà, non è solo il rigetto dei cittadini americani per la guerra a indurre l’amministrazione Trump a più miti consigli. Riportiamo un passaggio di un articolo del New York Times di oggi: “La ricerca di vie d’uscita dalla guerra è diventata urgente a partire dal fine settimana, con l’impennata dei prezzi globali del petrolio e il consumo di munizioni costose da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli Usa cercano una via di uscita, l’Iran un cessate il fuoco realistico

