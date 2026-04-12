Gli studenti aiutano il compagno con disabilità | il presidente Mattarella li premia con una targa
Il Presidente della Repubblica ha premiato 28 giovani con l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica” per aver dimostrato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà nel 2025. Tra loro, alcuni studenti sono stati riconosciuti per aver aiutato un compagno con disabilità durante le attività scolastiche. La cerimonia si è svolta in presenza di autorità e rappresentanti delle istituzioni.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Sperimentare e comunicare la.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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