Gli studenti aiutano il compagno con disabilità | il presidente Mattarella li premia con una targa

Il Presidente della Repubblica ha premiato 28 giovani con l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica” per aver dimostrato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà nel 2025. Tra loro, alcuni studenti sono stati riconosciuti per aver aiutato un compagno con disabilità durante le attività scolastiche. La cerimonia si è svolta in presenza di autorità e rappresentanti delle istituzioni.