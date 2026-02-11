Oggi a Trento è il Mattarella Day | gli appuntamenti con il Presidente

Oggi a Trento il presidente Mattarella ha partecipato a due eventi ufficiali. Ha inaugurato la nuova Biblioteca centrale dell’università, intitolata ad Alcide De Gasperi, e ha preso parte alla cerimonia di apertura dell’anno accademico. La giornata si è svolta con la presenza di molte autorità e studenti, che hanno accolto con entusiasmo il presidente.

A Trento oggi, mercoledì 11 febbraio, è il “Mattarella Day”. Il presidente della Repubblica sarà infatti in città per presenziare alla cerimonia di intitolazione ad Alcide De Gasperi della Biblioteca centrale dell'Università (nota come Buc) e alla inaugurazione dell'anno accademico. La cerimonia.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Trento Mattarella Giornata della Memoria, gli appuntamenti a Trento Il 27 gennaio, Trento si unirà alle commemorazioni della Giornata della Memoria, in occasione dell’ottantunesimo anniversario della liberazione di Auschwitz nel 1945. "Via dei Cantieri oggi è bella e pulita, ma solo perché c'è il presidente Mattarella..." Via dei Cantieri oggi si presenta ordinata e curata, un risultato possibile grazie all'impegno della comunità e delle istituzioni locali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Presidente Mattarella incontra il Presidente della Repubblica di Polonia Ultime notizie su Trento Mattarella Argomenti discussi: Feste di Carnevale in Trentino. Da oggi siamo tutti in maschera: ecco la guida completa agli eventi di oggi e domani; ? Oggi a Trento è il Mattarella Day: gli appuntamenti con il Presidente; Giorno del Ricordo, gli assessori Gerosa e Marchiori alla doppia cerimonia a Trento; Tragico incidente in stazione in Trentino: ritardi e rischio cancellazioni sulla linea del Brennero. Trento, oggi il presidente Mattarella alla Buc per l'intitolazione a De GasperiMercoledì 11 febbraio, è il giorno dell'arrivo all’Università di Trento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che presenzierà alla cerimonia di intitolazione della Biblioteca universitaria ... rainews.it Diretta/ Trento Piacenza (risultato finale 3-2): decisivo il quinto set! Coppa Italia, oggi 7 febbraio 2026Diretta Trento Piacenza streaming video Rai: Itas e Gas Sales danno vita oggi alla prima semifinale di volley Coppa Italia, a Casalecchio di Reno. ilsussidiario.net Today.it. . Mattarella arriva in Tram a San Siro: guida Valentino Rossi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.