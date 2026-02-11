Oggi a Trento è il Mattarella Day | gli appuntamenti con il Presidente

Oggi a Trento il presidente Mattarella ha partecipato a due eventi ufficiali. Ha inaugurato la nuova Biblioteca centrale dell’università, intitolata ad Alcide De Gasperi, e ha preso parte alla cerimonia di apertura dell’anno accademico. La giornata si è svolta con la presenza di molte autorità e studenti, che hanno accolto con entusiasmo il presidente.

A Trento oggi, mercoledì 11 febbraio, è il “Mattarella Day”. Il presidente della Repubblica sarà infatti in città per presenziare alla cerimonia di intitolazione ad Alcide De Gasperi della Biblioteca centrale dell'Università (nota come Buc) e alla inaugurazione dell'anno accademico. La cerimonia.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Giornata della Memoria, gli appuntamenti a Trento

Il 27 gennaio, Trento si unirà alle commemorazioni della Giornata della Memoria, in occasione dell’ottantunesimo anniversario della liberazione di Auschwitz nel 1945.

"Via dei Cantieri oggi è bella e pulita, ma solo perché c'è il presidente Mattarella..."

Via dei Cantieri oggi si presenta ordinata e curata, un risultato possibile grazie all'impegno della comunità e delle istituzioni locali.

Il Presidente Mattarella incontra il Presidente della Repubblica di Polonia

