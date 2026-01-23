Formazione Scuola-Lavoro | il Garante segnala il rischio di esclusione per gli studenti con disabilità mancano corsi sulla sicurezza accessibili
Durante l’audizione del 20 gennaio, l’Avvocato Maurizio Borgo, presidente dell’Autorità Garante per i diritti delle persone con disabilità, ha evidenziato un problema riguardante gli studenti con disabilità e i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro. In particolare, è stata segnalata la mancanza di corsi sulla sicurezza accessibili, che rischiano di escludere questi studenti dalla partecipazione e dall’esperienza formativa.
Nel corso dell'audizione del 20 gennaio alla Commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, l'Avvocato Maurizio Borgo – presidente dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità – ha richiamato l'attenzione su una criticità che riguarda la partecipazione degli studenti con disabilità ai percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL), ex Alternanza scuola-lavoro, in particolare in relazione alla formazione obbligatoria sulla sicurezza.
Formazione Scuola-Lavoro (FSL) e inclusione: guida normativa, pedagogica e operativa per studenti con disabilitàLa formazione scuola-lavoro (FSL) rappresenta un elemento chiave per promuovere l'inclusione degli studenti con disabilità.
