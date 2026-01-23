Formazione Scuola-Lavoro | il Garante segnala il rischio di esclusione per gli studenti con disabilità mancano corsi sulla sicurezza accessibili

Durante l’audizione del 20 gennaio, l’Avvocato Maurizio Borgo, presidente dell’Autorità Garante per i diritti delle persone con disabilità, ha evidenziato un problema riguardante gli studenti con disabilità e i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro. In particolare, è stata segnalata la mancanza di corsi sulla sicurezza accessibili, che rischiano di escludere questi studenti dalla partecipazione e dall’esperienza formativa.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.