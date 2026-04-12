Giugliano in Campania | Il business plan di un uomo e una donna Consegne e vendite di droga coordinate con i walkie talkie

A Giugliano in Campania, le autorità hanno scoperto un’organizzazione di spaccio di droga strutturata come un’azienda. Gli investigatori hanno trovato prove che i pusher utilizzavano walkie talkie per coordinare consegne e vendite, seguendo un piano ben definito. La rete gestiva la distribuzione e il monitoraggio delle operazioni con sistemi di comunicazione simili a quelli di un’attività commerciale. Le indagini continuano per raccogliere ulteriori dettagli.

Droga come un’azienda: logistica, contabilità e comunicazioni via radio. Un business plan anche nello spaccio. Dalla logistica alla consegna, fino alla contabilità. Erano organizzati come una piccola azienda un 45enne e una 32enne di Varcaturo, località del comune di Giugliano. Il cuore degli affari è la droga, stoccata nell’abitazione della donna, incensurata e quindi insospettabile. A lui il compito di coordinare l’approvvigionamento e la vendita. Tutto senza utilizzare telefoni, facilmente preda delle indagini delle forze dell’ordine. Ci spieghiamo meglio, leggendo quello che emerge dagli atti dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: Il business plan di un uomo e una donna. Consegne e vendite di droga coordinate con i walkie talkie Leggi anche: Ordini e vendite di droga coordinate con i walkie talkie: arrestata coppia Giugliano in Campania: Ladri seriali in trasferta. Carabinieri arrestano un uomo e una donnaSpaccano un’auto nel parcheggio di un maneggio e usano carte rubate per pagamenti contactless: coppia fermata dai Carabinieri grazie alle telecamere...