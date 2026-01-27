Panathlon Club Antonella Attanasio eletta presidente per il nuovo biennio | tutti i nomi del nuovo direttivo

Con l’elezione di Antonella Attanasio, il Panathlon Club Agrigento rinnova il proprio vertice per il biennio 2026-2028. La nuova presidente guiderà il club attraverso un altro ciclo di impegni e iniziative sportive, mantenendo l’impegno verso i valori di fair play e coinvolgimento comunitario. La scelta riflette la volontà di rafforzare l’attività e la presenza del club nel territorio.

Rinnovate le cariche sociali durante l’assemblea al Circolo dei Nobili. Attività finalizzata alla promozione dei valori etici dello sport e del rafforzamento del proprio ruolo nel contesto cittadino e territoriale Nuovo assetto al vertice del Panathlon Club Agrigento. L’assemblea dei soci ha eletto la professoressa Antonella Attanasio presidente del club per il biennio 2026–2028, in occasione del rinnovo delle cariche biennali. La votazione si è svolta domenica 25 gennaio nella sede del Circolo dei Nobili, dove i soci hanno anche provveduto al rinnovo del consiglio direttivo. A farne parte saranno Pasquale Mauro, nel ruolo di past presidente, Giuseppe Gangarossa, Angela Giglia, Enzo Nocera, Antonio D’Anna e Luigi Tropia, eletti come consiglieri.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Panathlon Club Agrigento

Si è svolta a Pompei l’assemblea del Gruppo Ucid Campania, durante la quale è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Panathlon Club Agrigento

Panathlon Club, Antonella Attanasio eletta presidente per il nuovo biennio: tutti i nomi del nuovo direttivoRinnovate le cariche sociali durante l’assemblea al Circolo dei Nobili. Attività finalizzata alla promozione dei valori etici dello sport e del rafforzamento del proprio ruolo nel contesto cittadino e ... agrigentonotizie.it

Riconfermato il vertice del Panathlon Club Rieti guidato da Mario SimonettiRIETI - Riconfermato il vertice del Panathlon Club Rieti. Con l’Assemblea ordinaria di ieri 30 gennaio 2025 i soci del Panathlon Club Rieti hanno riconfermato alla guida dell’Associazione Benemerita ... ilmessaggero.it

Panathlon Club Enna, Lucio Bonasera eletto nuovo presidente https://www.dedalomultimedia.org/notizie/sport/31684-panathlon-club-enna-lucio-bonasera-eletto-nuovo-presidente.html #panathlon #enna #sport #valori #fairplay - facebook.com facebook

Luca Broggini nuovo Presidente del Panathlon Club Varese tinyurl.com/2nxj6vyr #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #Panathlon x.com