Escursionista in difficoltà tra le nevi dell' Aprica | interviene il Soccorso Alpino

26 feb 2026

Nel pomeriggio di oggi, un escursionista si è trovato in difficoltà tra le nevi dell’Aprica, nella zona di Nembra, in Val Belviso. L’uomo, impegnato con le ciaspole, ha perso l’orientamento e ha richiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per garantire la sua sicurezza e condurlo in salvo.

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi per un escursionista con le ciaspole che ha perso l’orientamento nella zona di Nembra, in Val Belviso, nel territorio comunale di Aprica.L'allarme è scattato intorno alle 15.30. L’uomo era partito dalla Magnolta e aveva proseguito attraversando alcuni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

