Ferentillo arrampicatore si infortuna mente scala la falesia soccorso dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico
Un arrampicatore è rimasto ferito mentre scalava la falesia di Ferentillo. Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno prestato assistenza e condotto il recupero tramite elicottero. L’incidente evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le attività di arrampicata in ambiente naturale.
Un ‘climber’ si è infortunato mentre scalava la falesia di Ferentillo, è stato soccorso dalle squadre del Sasu e recuperato dall'elisoccorso.Poco dopo le ore 13 di oggi - domenica 18 gennaio - le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) sono intervenute, insieme all’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Si infortuna mente scala la falesia di Ferentillo, climber soccorso dalle squadre del Sasu
Leggi anche: Neve in quota, le raccomandazioni del Soccorso alpino e speleologico per vivere la montagna in sicurezza
Video di immagini di Ferentillo verticale 025. Seguirà un altro video immagini delle varie attività svolte. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.