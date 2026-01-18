Ferentillo arrampicatore si infortuna mente scala la falesia soccorso dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico

Un arrampicatore è rimasto ferito mentre scalava la falesia di Ferentillo. Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno prestato assistenza e condotto il recupero tramite elicottero. L’incidente evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le attività di arrampicata in ambiente naturale.

