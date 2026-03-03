Macerata giovane si mostra sui social con fucile e cartucciera | polizia irrompe in casa deferito il padre

A Macerata, un giovane ha pubblicato un video sui social in cui mostra un fucile e munizioni. La polizia è intervenuta nell’abitazione e ha sequestrato le armi. Il padre del giovane è stato denunciato per aver omesso di custodire correttamente le armi. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

È stato disposto il sequestro di più fucili da caccia e di un ingente quantitativo di munizioni a seguito della pubblicazione di un video dal contenuto minaccioso sui social network. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha agito dopo aver identificato un giovane protagonista del filmato, residente a Macerata, e aver accertato la concreta disponibilità delle armi mostrate. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito dalla diffusione online di un video in cui un giovane, riprendendosi all’interno della propria abitazione, ha esibito un fucile da caccia e una cartucciera con numerose munizioni, accompagnando le immagini con frasi dal contenuto minaccioso rivolte ad altre persone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

