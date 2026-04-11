Ginnastica ritmica sorpresa Borisova in Coppa del Mondo | dietro l’Italia

Durante il fine settimana si è disputata a Tashkent la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, con l’Italia che non ha ottenuto risultati di rilievo. La competizione è stata caratterizzata da una vittoria inaspettata di un’atleta locale, che ha superato le favorite della gara. La gara si è svolta senza particolari incidenti e ha visto la partecipazione di diverse nazionali provenienti da vari paesi.

L’Italia non brilla nella seconda tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica: in Uzbekistan c’è una vittoria a sorpresa Il weekend di sport è animato dalla seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che si sta svolgendo a Tashkent, in Uzbekistan. Il sabato di competizione è terminato con una grande sorpresa: infatti, la russa Maria Borisova ha vinto al debutto assoluto nel massimo circuito internazionale itinerante. Dopo essersi messa in evidenza nei GP di Marbella e Thiais, è riuscita a trionfare nel concorso generale individuale. La 18enne ha messo in mostra tutte le sue doti con una prova straordinaria, con cui è riuscita a battere anche la Darja Varfolomeev.🔗 Leggi su Sportface.it Ginnastica ritmica, Italia cantiere aperto in Coppa del Mondo. Borisova sorprende VarfolomeevColpo di scena a sorpresa nella seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento a Tashkent (Uzbekistan): la russa... Ginnastica ritmica, Italia senza Raffaeli e Dragas in Coppa del Mondo. Si riparte dalle Farfalle di DesioLa seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica andrà in scena a Tashkent (Uzbekistan) nel weekend del 10-12 aprile: dopo...