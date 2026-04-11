Ginnastica ritmica Italia cantiere aperto in Coppa del Mondo Borisova sorprende Varfolomeev

Nella seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, si sono verificati diversi risultati inaspettati. La competizione sta attirando l’attenzione degli appassionati, con alcune ginnaste che si distinguono per le prestazioni e altre che incontrano difficoltà. La gara si svolge in un’atmosfera di grande fermento, mentre gli atleti si sfidano sul parquet in cerca di punti e qualificazioni.

Colpo di scena a sorpresa nella seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento a Tashkent (Uzbekistan): la russa Maria Borisova, al debutto assoluto nel massimo circuito internazionale itinerante dopo essersi cimentata nei GP di Marbella e Thiais, ha vinto il concorso generale individuale (unica prova presente anche alle Olimpiadi). La 18enne di San Pietroburgo ha sconfitto la tedesca Darja Varfolomeev, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica: 113.500 punti (28.260 con il cerchio, 28.300 con la palla, 29.250 con le clavette, 27.700 con il nastro) contro il 112.650 della teutonica (27.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Italia cantiere aperto in Coppa del Mondo. Borisova sorprende Varfolomeev Leggi anche: World Cup Tashkent ginnastica ritmica: Borisova guida, Varfolomeev quarta. Farfalle none, domenica le finali su Volare TV Ginnastica ritmica, Italia senza Raffaeli e Dragas in Coppa del Mondo. Si riparte dalle Farfalle di DesioLa seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica andrà in scena a Tashkent (Uzbekistan) nel weekend del 10-12 aprile: dopo...