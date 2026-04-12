Gimenez su Allegri | Bellissima persona Ti insegna che il calcio è una cosa semplice
Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha commentato il suo rapporto con il tecnico Allegri, definendolo una “bellissima persona”. Ha aggiunto che il tecnico gli ha insegnato che il calcio può essere una cosa semplice. Gimenez ha condiviso queste parole durante un’intervista, sottolineando il modo in cui Allegri si esprime e l’approccio che ha adottato nei suoi confronti.
Santiago Gimenez, attaccante del Milan classe 2001, ha voluto rilasciare un' intervista ai microfoni della Lega Serie A, durante la puntata del nuovo format 'ATuPerTu'. L'ex calciatore del Feyenoord, arrivato in rossonero a febbraio 2025, ha voluto spendere alcune parole sul periodo legato all'infortunio alla caviglia, per poi spostarsi a parlare del rapporto che ha con Massimiliano Allegri,. Ecco, di seguito, le sue parole. Sul rapporto con Massimiliano Allegri: “Allegri è una bellissima persona, scherza moltissimo coi calciatori, si ride sempre con lui e il suo staff, un allenatore speciale, uno dei migliori che io...🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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