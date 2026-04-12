Gimenez su Allegri | Bellissima persona Ti insegna che il calcio è una cosa semplice

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha commentato il suo rapporto con il tecnico Allegri, definendolo una “bellissima persona”. Ha aggiunto che il tecnico gli ha insegnato che il calcio può essere una cosa semplice. Gimenez ha condiviso queste parole durante un’intervista, sottolineando il modo in cui Allegri si esprime e l’approccio che ha adottato nei suoi confronti.