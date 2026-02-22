Samurai Jay a Sanremo 2026 | Mi dicevano che con la musica non si campa Oggi porto Mugnano all’Ariston La provincia ti insegna la cazzimma Belén? Una persona fantastica L’umanità ripaga sempre

Samurai Jay, cantante napoletano, ha portato la sua musica all’Ariston di Sanremo 2026, dopo aver superato molte critiche sulla difficoltà di vivere di musica. Con il suo brano

Se qualcuno immagina una strategia studiata a tavolino, dopo il successo di Halo, record su TikTok, Samurai Jay la smonta con naturalezza: E c’è un dettaglio che lo sorprende ancora: «A differenza della maggior parte dei miei brani, questo è l’unico che ogni volta che parte, ogni volta che lo ascolto o lo suono, mi coinvolge come fosse la prima volta». Il primo incontro con l’orchestra è un momento che racconta con gioia: «Vedere tutti coinvolti. Era quello che speravo più di tutto: che ogni singola persona si sentisse parte di questo viaggio». E sentire l’arrangiamento prendere vita dopo mesi di lavoro «in cameretta» è qualcosa che fatica ancora a metabolizzare: «È un grande abbraccio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo, Samurai Jay: «Al Festival rappresento la musica fatta con leggerezza. E se vinco porto i miei in crociera». L’intervistaSamurai Jay, nome d'arte di Gennaro Amatore, ha dichiarato che partecipa a Sanremo per portare musica leggera e spensierata, dopo aver ricevuto l'invito da Carlo Conti.

Sanremo 2026, il colpo a sorpresa: Belen con Samurai Jay per tutte le serate e per la cover arriva ZuccheroSanremo 2026 si prepara a sorprendere con alcune novità: secondo quanto rivelato da Luca Dondoni, Belen sarà presente in tutte le serate insieme a Samurai Jay, mentre per la cover si parla di un’ospitata di Zucchero.

Belen Rodriguez a Sanremo 2026 con Samurai Jay #sanremo #news #neiperte #perte #festival

