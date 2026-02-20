I Frati Cappuccini di Giffoni Valle Piana abbandonano il convento di Sant’Antonio dopo oltre cinque secoli di presenza. La decisione, motivata dal trasferimento di alcuni confratelli in altre località, riguarda tre frati rimasti nel complesso. La partenza è prevista entro giugno e segna la fine di un’epoca per il monastero, che ha ospitato generazioni di religiosi e visitatori. Il convento, situato nel centro storico del paese, resterà comunque aperto per attività di culto e iniziative culturali. La comunità locale si prepara a salutare i monaci in arrivo.

Dopo circa cinque secoli di presenza, i Frati Cappuccini si preparano a lasciare il convento di Sant’Antonio a Giffoni Valle Piana. Alla base della decisione, maturata nell’ambito della riorganizzazione dell’Ordine, c’è la carenza di vocazioni e il numero sempre più ridotto di religiosi: attualmente, nella struttura, restano tre frati. Nei giorni scorsi, nel salone del convento, si è svolto un incontro che ha riunito istituzioni e comunità. Presenti il responsabile provinciale dei Cappuccini, padre Gianluca Savarese, il sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano e numerosi fedeli legati da anni alla tradizione francescana del luogo.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Giffoni Valle Piana, i Cappuccini lasciano il convento di Sant’Antonio: restano in tre, previsto il trasferimento entro giugno

