Bimbo di un mese morto dopo l'allattamento i genitori danno l'allarme | disposta l'autopsia

I genitori del neonato di un mese, trovato senza vita in culla dopo l’allattamento, hanno segnalato l’accaduto alle autorità. La procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’indagine mira a fare luce su quanto accaduto, in assenza di elementi che possano ipotizzare cause naturali o altre circostanze specifiche. La vicenda è sotto attenzione mentre proseguono le verifiche.

La procura ha disposto l’autopsia sul corpo del bimbo di un mese che ieri, sabato 17 gennaio, è stato trovato morto in culla dopo l'allattamento. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Bimba di 4 mesi trovata morta in casa, la mamma lancia l’allarme: disposta l’autopsia Leggi anche: Matteo morto a 29 anni sul campo di calcio, disposta l’autopsia: aperta un’indagine per omicidio colposo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tragedia nel Lecchese, bimbo di un mese trovato nel letto privo di sensi: inutile la corsa in ospedale; Roma, «Suo figlio ha un forte mal di testa», la chiamata da scuola poi la corsa in ospedale: Cristian Cirolla muore a 12 anni. Stroncato...; Parto fatale e bimbo nato morto all'ospedale: indagati dalla procura otto sanitari; Il freddo provoca la morte di 21 palestinesi sfollati a Gaza, per lo più bambini. Bimbo di un mese morto dopo l’allattamento, i genitori danno l’allarme: disposta l’autopsia - La procura ha disposto l’autopsia sul corpo del bimbo di un mese che ieri, domenica 17 gennaio, è stato trovato morto in culla dopo l'allattamento ... fanpage.it

Riccardo di Cristo, morto a 3 mesi al Monaldi dopo infezione: archiviazione respinta, chieste altre indagini - Il gip di Napoli ha respinto la richiesta di archiviazione e chiesto altre indagini per far luce sulla morte del piccolo Riccardo Di Cristo, deceduto il ... fanpage.it

Ossa sparite dopo 61 anni: “Integrata la querela”. Aperta inchiesta sulla compravendita di loculi - Torniamo ad occuparci della sparizione delle ossa di Nicola Cazzorla, bimbo di 4 mesi morto 61 anni fa, nel cimitero di Modugno. msn.com

Due mesi di te. Una mini torta per celebrare il secondo mese di un bimbo speciale, in un’atmosfera incantata: neve, alberi, stelle di Natale e un pupazzo di neve tutto fatto a mano, in pasta di zucchero. Toni delicati: bianco, azzurro, argento. Un piccolo mondo d - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.