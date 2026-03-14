Il Piemonte registra circa 28.000 casi di disturbi del comportamento alimentare e investe circa 300.000 euro per le cure. La Giornata del fiocchetto lilla, che si terrà il 17 marzo, si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di affrontare questi problemi. La data rappresenta un momento di attenzione dedicato alla lotta contro le patologie legate all’alimentazione.

La Giornata del fiocchetto lilla, fissata per il prossimo 17 marzo, serve da richiamo urgente contro i disturbi del comportamento alimentare. Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, ha sottolineato come queste patologie rappresentino una delle fragilità più profonde del nostro tempo, colpendo in modo particolare le giovani generazioni nel periodo post-pandemia. I dati emersi indicano che in Italia oltre tre milioni di persone sono coinvolte da questi problemi, mentre nel territorio piemontese circa ventotto mila pazienti vengono seguiti dai servizi sanitari locali. Queste cifre impongono la necessità di mantenere alta l’attenzione sul tema senza scivolare nella banalizzazione o nel catastrofismo vuoto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte: 28.000 casi, 300mila euro per curare i disturbi

Articoli correlati

Piemonte: 58.000 casi rari, rete eccellenza e innovazioneIl Piemonte si prepara a celebrare la Giornata Mondiale delle Malattie Rare con una serie di iniziative che mettono al centro la sensibilizzazione e...

Sassari: 3,5 kg di droga e 28.000 euro, arrestatoUn giovane di 25 anni è stato arrestato a Sassari in flagranza per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di oltre 3,5 chili...