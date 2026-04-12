Idee che diventano impresa | torna Coopstartup Romagna con 75mila euro per i nuovi talenti

Dopo otto edizioni, torna Coopstartup Romagna, un’iniziativa che offre 75.000 euro a giovani talenti desiderosi di avviare imprese cooperative. Il progetto è promosso da Legacoop Romagna e Coop Alleanza 3. Tuttavia, nel testo fornito, manca la frase conclusiva, lasciando incompleta la descrizione dell’iniziativa.

Nelle prime otto edizioni, Coopstartup Romagna — il bando per la nascita di imprese in forma cooperativa promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza 3.0, Coopfond e Federcoop Romagna — ha investito oltre 300mila euro nei territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. In totale sono stati presentati.🔗 Leggi su Forlitoday.it

La fortuna di Francesca ad Affari Tuoi: torna a casa con 75mila euro in un pacco che non volevaFrancesca sfida il Dottore di Affari Tuoi e vince 75mila euro con il pacco numero 16, proprio quello che all'inizio non avrebbe mai scelto.

Vinti a Pisa quasi 75mila euro con il SuperEnalottoDea bendata benevola a Pisa, nell'estrazione del SuperEnalotto di venerdì 3 aprile.