Genoa Sassuolo 2-1 il Grifone ‘ipoteca’ la salvezza | decide Ekuban Il resoconto della sfida

Il Genoa ha battuto il Sassuolo con il risultato di 2-1 in una partita valida per la stagione di calcio. Malinovsky ha segnato il primo gol, seguito da Ekuban che ha siglato il gol decisivo. La vittoria ha permesso al Genoa di avvicinarsi alla salvezza con un risultato che può influenzare le prossime giornate di campionato. La partita si è svolta tra le mura dello stadio di casa dei liguri.

di Francesco Spagnolo Genoa Sassuolo 2-1, Malinovsky ed Ekuban regalano tre punti d’oro al ‘Grifone’. Per i neroverdi una sconfitta ‘indolore’ ai fini della classifica. Il match tra Genoa Sassuolo si è rivelato un concentrato di emozioni, colpi di scena e agonismo puro, culminato in un finale incandescente che ha visto i padroni di casa trionfare per 2-1. La sfida, valida per una posta in gioco altissima, ha vissuto di fiammate improvvise e decisioni arbitrali cruciali gestite dal direttore di gara Antonio Rapuano. La partita si sblocca subito al 18?: Baldanzi serve Malinovskyi al limite dell’area; l’ucraino scaglia un proiettile che si insacca all’incrocio dei pali portando il Grifone in vantaggio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Genoa Sassuolo 2-1, il Grifone ‘ipoteca’ la salvezza: decide Ekuban. Il resoconto della sfida Genoa-Sassuolo 2-1: Ekuban regala tre punti salvezza ai rossoblùGenova, 12 aprile 2026 – Il Genoa batte 2-1 il Sassuolo al Ferraris e ritrova la via della vittoria dopo le sconfitte rimediate contro Udinese e... Genoa Torino 3-0, nuovo flop dei granata: il tris del Grifone mette in serio pericolo la panchina di Baroni. Il resoconto del matchdi Redazione JuventusNews24Genoa Torino 3-0, il Grifone continua la rincorsa verso la salvezza.