Genoa-Sassuolo 2-1 | il gol di Ekuban avvicina la salvezza

Il Genoa ha battuto il Sassuolo 2-1 in una partita combattuta e tesa. Il gol di Ekuban ha permesso ai padroni di casa di avvicinarsi alla salvezza. La sfida si è svolta dopo due sconfitte consecutive del Genoa, che ha trovato la vittoria nel momento in cui aveva più bisogno di punti. La gara si è conclusa con il Genoa in vantaggio, mentre il Sassuolo ha tentato di reagire senza riuscirci.

Doveva ripartire dopo due sconfitte consecutive, alla fine contro il Sassuolo il Genoa trova una vittoria che ha il forte profumo di salvezza al termine di una gara combattuta e a tratti anche tesa. Il riferimento è per la rissa nel tunnel degli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo che.🔗 Leggi su Genovatoday.it Genoa-Sassuolo 2-1: Ekuban regala tre punti salvezza ai rossoblùGenova, 12 aprile 2026 – Il Genoa batte 2-1 il Sassuolo al Ferraris e ritrova la via della vittoria dopo le sconfitte rimediate contro Udinese e... Genoa Sassuolo 2-1, il Grifone ‘ipoteca’ la salvezza: decide Ekuban. Il resoconto della sfidadi Francesco SpagnoloGenoa Sassuolo 2-1, Malinovsky ed Ekuban regalano tre punti d’oro al ‘Grifone’.