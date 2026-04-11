Serie A Cagliari-Cremonese 1-0 | Esposito regala i tre punti ai rossoblu

Il Cagliari ha vinto 1-0 contro la Cremonese nella partita di Serie A grazie a un gol di Sebastiano Esposito al 63’. La rete ha permesso ai sardi di ottenere tre punti che li avvicinano alla salvezza. La partita si è svolta sul campo dei rossoblu, con il risultato che ha modificato la classifica in modo significativo per entrambe le squadre.

Il Cagliari fa un passo avanti verso la salvezza. Contro la Cremonese, ai sardi basta una rete di Sebastiano Esposito al 63? per intascare tre punti fondamentali per restare in Serie A. Si fa invece dura per i i grigiorossi, che navigano appena sopra la zona retrocessione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cagliari Calcio (@cagliaricalcio) Cagliari pericoloso già in avvio. Con la vittoria della Domus Arena, i rossoblu di Pisacane si rialzano in classifica portandosi a quota 33 punti come il Genoa e a +5 proprio sull’accoppiata Cremonese – Lecce, terzultime. Parte bene la squadra di casa nel primo tempo: dopo appena 3 minuti, Palestra cerca lo specchio della porta e si rende pericoloso.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Cagliari-Cremonese 1-0: Esposito regala i tre punti ai rossoblu Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Pavlovic regala i tre punti al Milan contro la Cremonese, rete al 90?! Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida di Serie A! Cataldi al 100? regala i tre punti ai biancocelesti, ko di De Rossi all’OlimpicoCalciomercato Inter, idea Jones per il centrocampo: contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo! Guessand Crystal Palace, è... Cremonese-Cagliari, l'esordio da favola di Trepy