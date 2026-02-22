Genoa De Rossi dopo la vittoria contro il Torino | È una fortuna avere Ellertsson Baldanzi talento sottovalutato Ecco come sta Norton-Cuffy

Daniele De Rossi attribuisce la vittoria contro il Torino alla buona prestazione dei suoi giocatori, evidenziando la fortuna di avere Ellertsson in squadra. De Rossi sottolinea anche il talento sottovalutato di Baldanzi e dà aggiornamenti sulle condizioni di Norton-Cuffy, che si sta riprendendo da un infortunio. L’allenatore del Genoa analizza con precisione gli aspetti chiave della partita e i progressi del gruppo, sottolineando l’importanza di ogni singolo elemento nello sviluppo della squadra.

Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Infortunio Ederson, il brasiliano salta Atalanta Napoli: Palladino svela il motivo, ecco le condizioni del centrocampista Napoli, Conte stizzito: «McTominay? Parlate coi dottori, non si è più allenato con noi dopo Genova! Per De Bruyne è un discorso a parte» Genoa Torino 3-0: De Rossi a valanga! Funziona tutto (e bene) al Grifone, va tutto storto a Baroni Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Conferenza stampa De Rossi alla vigilia di Genoa Torino: «Partita importante contro una squadra forte. Norton-Cuffy? Un giocatore fortissimo. Su Baldanzi…»Daniele De Rossi ha parlato alla vigilia della sfida tra Genoa e Torino, evidenziando l’importanza dell’incontro.

Udinese-Genoa 1-2, Norton-Cuffy spinge De Rossi alla vittoriaL'Udinese-Genoa termina con la vittoria degli ospiti, 2-1, grazie a un gol nel finale di Norton-Cuffy.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Genoa, De Rossi soddisfatto a metà: Nel secondo tempo più leggeri, non mi è piaciuto; Genoa, De Rossi: Fare gol alla Cremonese è difficile; Genoa-Torino 3-0: De Rossi ritrova il successo, Baroni scivola verso la zona calda; Genoa, De Rossi: Partita importante, sono contento di Amorim e Baldanzi. Otoa out.

Genoa-Torino, moviola: De Rossi non esulta al gol, manca un rigore, Ylkhan imperdonabileLa prova dell’arbitro Guida a Marassi in Genoa-Torino per il match della 26esima giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto campano ha espulso un giocatore nel primo tempo, la moviola ... sport.virgilio.it

Genoa-Torino 3-0: De Rossi ritrova il successo, Baroni scivola verso la zona caldaA Marassi i rossoblù dominano il primo tempo con i gol di Norton-Cuffy ed Ekuban, poi chiudono i giochi con Messias nel finale: espulso il granata Ilkhan prima dell'intervallo ... corrieredellosport.it

#DeRossi: “ #Baldanzi è sottovalutato in Italia. Norton-Cuffy Non l’ho visto preoccupato” x.com

Norton-Cuffy apre le danze, Ekuban e Messias premiano la marea rossoblù. Tra gli ospiti espulso Ilkhan a fine primo tempo #SportMediaset - facebook.com facebook