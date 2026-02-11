Otto giovani italiani su dieci restano a casa dei genitori | il rapporto Ocse certifica la crisi abitativa che blocca gli under 30

La maggior parte dei giovani italiani, l’80%, resta a casa dei genitori. È quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Ocse, che mette in fila l’Italia come il secondo paese al mondo per permanenza degli under 30 nel nucleo familiare. La crisi abitativa e i costi troppo alti spingono molti giovani a rimandare l’indipendenza, scegliendo di vivere ancora con le famiglie. Una situazione che evidenzia il disagio nel settore immobiliare e l’incertezza per le nuove generazioni.

Il rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico colloca l'Italia al secondo posto mondiale per permanenza dei giovani nel nucleo familiare d'origine.

Gli italiani mostrano segnali di preoccupazione riguardo alla stabilità economica, con una crescente paura di una possibile crisi futura.

