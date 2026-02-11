Otto giovani italiani su dieci restano a casa dei genitori | il rapporto Ocse certifica la crisi abitativa che blocca gli under 30
La maggior parte dei giovani italiani, l’80%, resta a casa dei genitori. È quanto emerge dall’ultimo rapporto dell’Ocse, che mette in fila l’Italia come il secondo paese al mondo per permanenza degli under 30 nel nucleo familiare. La crisi abitativa e i costi troppo alti spingono molti giovani a rimandare l’indipendenza, scegliendo di vivere ancora con le famiglie. Una situazione che evidenzia il disagio nel settore immobiliare e l’incertezza per le nuove generazioni.
Il rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico colloca l'Italia al secondo posto mondiale per permanenza dei giovani nel nucleo familiare d'origine. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
