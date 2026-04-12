Genitori a lezione di educazione | arriva in Senato il disegno di legge sui corsi di recupero genitoriale per i minori devianti

In Italia è stato presentato in Senato un disegno di legge che prevede corsi di recupero per i genitori di minori che commettono reati o adottano comportamenti devianti. La normativa introduce l’obbligo di partecipazione a queste lezioni come misura alternativa o complementare alle sanzioni tradizionali. La legge si applica a minori e genitori coinvolti in situazioni di devianza, con l’obiettivo di favorire interventi educativi e di prevenzione.

Se un ragazzo commette un reato o assume comportamenti devianti, la risposta dello Stato non si limita più solo alla sanzione nei confronti del minore. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Francia, il senato boccia il disegno di legge sul suicidio assistitoIn Francia il Senato ha respinto con 181 voti favorevoli e 122 contrari il disegno di legge che istituisce un sistema di suicidio assistito,... Antisemitismo, al Senato il disegno di legge: bocciati gli emendamenti Pd-M5S-Avs su IhraL’Aula del Senato ha bocciato gli emendamenti presentati da Pd, M5S e Avs con i quali si chiedeva di sostituire nel testo del ddl Antisemitismo la...