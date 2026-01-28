Francia il senato boccia il disegno di legge sul suicidio assistito

In Francia, il Senato ha deciso di stoppare il disegno di legge sul suicidio assistito. Con 181 voti a favore e 122 contrari, ha respinto il progetto di legge e lo ha rimandato all’Assemblea nazionale. La decisione rischia di rallentare ulteriormente il percorso legislativo su un tema così delicato.

In Francia il Senato ha respinto con 181 voti favorevoli e 122 contrari il disegno di legge che istituisce un sistema di suicidio assistito, rinviando il testo all'Assemblea nazionale. I deputati riesamineranno la riforma sul fine vita a partire dal 16 febbraio, in seconda lettura. Dopo essersi rifiutati di prendere in considerazione qualsiasi forma di suicidio assistito ed eutanasia durante i dibattiti degli ultimi giorni, i senatori hanno finalmente bocciato il disegno di legge. I parlamentari riprenderanno l'esame partendo dalla versione da loro stessi adottata nella primavera del 2025. L'ala più conservatrice della destra e dei centristi, incarnata in particolare dal leader dei Repubblicani, Bruno Retailleau, si era ampiamente mobilitata durante il dibattito su questo disegno di legge, riuscendo a ottenere il sostegno della maggioranza dei senatori.

