Infantino difende il premio a Trump | No al boicottaggio dei Mondiali

Gianni Infantino ha difeso la decisione di premiare Donald Trump con il riconoscimento per la pace durante il sorteggio del Mondiale 2026. Il presidente della FIFA ha respinto le critiche e ha detto che non ci sarà alcun boicottaggio dei Mondiali a causa di questa scelta. La polemica è scoppiata subito dopo l’annuncio, ma Infantino ha ribadito che la FIFA rimane aperta a tutti e che il premio non è una presa di posizione politica.

Gianni Infantino ha respinto le critiche per l'assegnazione del premio per la pace a Donald Trump, conferito a nome della FIFA durante il sorteggio del Mondiale 2026. Una decisione che ha acceso il dibattito e alimentato richieste di boicottaggio del torneo. Intervistato da Sky News, Infantino è netto: « Oggettivamente, se lo merita. Qualunque cosa possiamo fare per contribuire alla pace nel mondo, dovremmo farla. Da tempo pensavamo di dover premiare chi fa qualcosa». Sul fronte boicottaggi, il numero uno del calcio mondiale chiude la porta: niente passi indietro sul Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico.

