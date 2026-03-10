Gifuni si schiera per il no al referendum La decisione dell’attore che interpreta Tortora simbolo dei sostenitori del Sì

Un attore ha annunciato il proprio sostegno al no al referendum, evidenziando la propria posizione pubblicamente. La sua ultima interpretazione è quella di Enzo Tortora, famoso conduttore televisivo che nel corso della campagna elettorale è diventato un simbolo dei sostenitori del Sì. La scelta di schierarsi pubblicamente si inserisce in un contesto di forte attenzione politica e culturale.

La sua ultima interpretazione è quella di Enzo Tortora, il popolare conduttore televisivo divenuto uno dei simboli della campagna elettorale per il Sì al referendum. Ma Fabrizio Gifuni, protagonista della serie Portobello, si schiera invece convintamente per il No. Con un post sui propri profili social, l’attore prende posizioni spiegando le ragioni della sua contrarietà alla riforma Nordio: “Voterò convintamente No perché mi è del tutto chiaro che il vero oggetto di questa riforma non è la separazione delle carriere, già esistente di fatto, ma l’indebolimento di un organo costituzionale, il Csm, voluto da chi ha scritto la nostra Costituzione per garantire l’indipendenza della magistratura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gifuni si schiera per il no al referendum. La decisione dell’attore che interpreta Tortora, simbolo dei sostenitori del Sì Articoli correlati Il recupero del No al referendum è anche colpa dei sostenitori del SìTutti i sondaggi registrano da settimane un notevole recupero del No al referendum e alcuni il sorpasso sul Sì, tanto più significativo in caso di... Garantismo a corrente alternata: il doppio standard dei sostenitori del Sì al referendum sulla giustiziaDalla presunzione di innocenza invocata in campagna elettorale alle sentenze mediatiche contro i “nemici”: il garantismo selettivo del sì Il...