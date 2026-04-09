L’Unieuro volta pagina Rosser assaggia il Palafiera Domenica contro Livorno per il riscatto

Dopo la sconfitta contro Verona, la squadra di Unieuro Forlì si prepara a reagire, cercando di voltare pagina. Domenica sarà il giorno della sfida contro Livorno, un’occasione per riscattarsi. Nel frattempo, la società ha annunciato l’ingaggio di Damion Rosser, il nuovo giocatore che si è unito al team e ha già visitato il Palafiera.