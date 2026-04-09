L’Unieuro volta pagina Rosser assaggia il Palafiera Domenica contro Livorno per il riscatto
Dopo la sconfitta contro Verona, la squadra di Unieuro Forlì si prepara a reagire, cercando di voltare pagina. Domenica sarà il giorno della sfida contro Livorno, un’occasione per riscattarsi. Nel frattempo, la società ha annunciato l’ingaggio di Damion Rosser, il nuovo giocatore che si è unito al team e ha già visitato il Palafiera.
Non c’è tempo per piangersi addosso in casa Unieuro Forlì. All’indomani della pesante sconfitta rimediata contro Verona, l’ambiente biancorosso prova a scuotersi immediatamente, e lo fa con la novità più attesa: l’arrivo in città di Damion Rosser. Il nuovo esterno statunitense ha calcato per la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
L'Unieuro ritrova il sorriso al Palafiera: pesante vittoria contro Torino con brivido finaleL’Unieuro Forlì con non poca sofferenza ritrova finalmente il successo davanti al pubblico di casa.
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