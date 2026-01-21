Stasera, l'Unieuro Forlì affronta in casa la Reale Mutua Torino in un incontro infrasettimanale di grande rilevanza. La partita si svolge al Palafiera alle ore 20, offrendo un’occasione importante per entrambe le squadre di muovere la classifica e confermare le proprie ambizioni. Un match da seguire con attenzione per capire le strategie e gli sviluppi della stagione in corso.

Turno infrasettimanale di notevole importanza quello che vedrà impegnata l’ Unieuro stasera al Palafiera contro la Reale Mutua Torino (ore 20.30). Il perché è evidente: Forlì vuole vincere e chiudere a tre la serie di sconfitte casalinghe (ultimo successo fra le mura amiche l’8 dicembre contro Pistoia), ma vuole anche muovere la classifica in un turno che propone partite delicate in coda, i testa a testa Cremona-Pistoia, Ruvo-Cento e Roseto-Mestre. Battendo Torino, Forlì guadagnerebbe punti su tre delle sue rivali, in attesa del faccia a faccia di sabato a Milano contro l’Urania (che, a proposito, stasera è attesa al PalaDozza). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, c’è anche il tabù Palafiera da sfatare. Ostacolo per la salvezza, una Torino lanciata

