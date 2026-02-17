Fabrizio Corona è pronto a tornare | Il 2 marzo resa dei conti con Signorini e Mediaset dovranno avere paura

Fabrizio Corona annuncia il suo ritorno in televisione e minaccia Signorini e Mediaset con parole dure. Ha detto che il 2 marzo sarà il giorno della resa dei conti, lasciando intendere che qualcosa cambierà. Durante l'intervista a Peppe Iodice, ha confermato che tornerà con il suo personaggio Falsissimo, promettendo di scuotere il mondo dello spettacolo. È un ritorno che molti aspettano con curiosità.

Fabrizio Corona è stato ospite di Peppe Iodice nel programma Peppy Night dove ha svelato il ritorno di Falsissimo. Il format di YouTube tornerà, secondo quanto svelato, il 2 marzo con una nuova puntata. Un appuntamento che, almeno a detta di Corona, promette di portare nuovamente scompiglio in una vicenda già particolarmente intricata. Corona ha infatti anticipato che la nuova puntata di Falsissimo sarà dedicata proprio a Mediaset e ad Alfonso Signorini. “Il mio canale YouTube non è chiuso, il 2 marzo ci sarà la resa di conti – ha detto -. Mediaset e Alfonso Signorini dovranno avere paura”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

