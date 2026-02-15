Garlasco nel pc di Chiara Poggi nessun contatto con Andrea Sempio tra le chat di MSN
Andrea Sempio non compare tra i contatti di Chiara Poggi su MSN, a causa di questa assenza emergono nuove piste nel caso di Garlasco. La scoperta si basa su un'analisi approfondita delle chat trovate nel computer di Chiara, che non mostra alcun collegamento diretto con Sempio. Un dettaglio che potrebbe cambiare le prospettive sulle indagini.
Il delitto di Garlasco si è consumato in un periodo storico in cui la messaggistica istantanea più utilizzata tra gli internauti era il servizio MSN. Anche Chiara Poggi utilizzava l’antenato dei social network, e secondo gli inquirenti la lista contatti in uso dall’account della vittima era composta solamente da tre profili: quello del fidanzato Alberto Stasi, quello dell’amico in comune Vito e dell’amica di infanzia Sonia. Nessuna traccia del contatto di Andrea Sempio, quindi. Nessun contatto di Andrea Sempio sulla chat di Chiara Poggi Gli altri misteri del pc di via Pascoli Le parole di Tizzoni sulla nuova inchiesta del caso Garlasco Nessun contatto di Andrea Sempio sulla chat di Chiara Poggi Questo dato è stato evidenziato nel corso dell’ultima puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 13 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
