Firenze | muore motociclista nello scontro con un’auto al passo del Giogo

Un motociclista ha perso la vita in un incidente al passo del Giogo, durante uno scontro con un’auto che si stava immettendo sulla carreggiata da una strada laterale. L’incidente è avvenuto nel territorio di Firenze e coinvolgeva un veicolo a due ruote e un’automobile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

FIRENZE – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 1 marzo 2026, nel comune di Scarperia e San Piero. A perdere la vita un motociclista di 32 anni, Yuri Scandolera di Firenze, lungo la Sp 503 del Giogo, all’altezza della località Ponzalla. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’auto che si stava immettendo sulla carreggiata provenendo da una strada laterale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Per il 32enne non c’è stato nulla da fare, le ferite riportate nel violento scontro si sono rivelate troppo gravi. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 29 anni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: muore motociclista nello scontro con un’auto al passo del Giogo Belpasso, incidente mortale: giovane motociclista muore nello scontro con un’auto, un ferito grave. Indagini in corso.Tragedia a Belpasso: un giovane motociclista muore nello scontro con un’auto Una serata di lutto per Belpasso, in provincia di Catania. Leggi anche: Incidente via di Malafede: motociclista muore nello scontro con un camion Altri aggiornamenti su Firenze. Discussioni sull' argomento Roma, incidente sul raccordo anulare: uomo muore nello scontro tra uno scooter e un'auto; Ancora un tragico incidente stradale: Mattia Giannico muore a 36 anni; Incidente sul raccordo anulare, scontro mortale tra auto e moto: morto un motociclista, traffico in tilt; Cremona schianto contro un’auto | Davide Barbieri muore in moto a 18 anni. Muore a 32 anni: tragico incidente, schianto tra moto e autoA Ponzalla nel territorio comunale di Scarperia. Scontro tra il mezzo a due ruote e un veicolo, accertamenti sulla dinamica. Soccorritori sul posto, ma per il giovane uomo non c’è stato nulla da fare ... lanazione.it +++ Firenze - Schianto in moto: muore a 32 anni +++ - facebook.com facebook In #A11, coda ridotta a code a tratti tra Montecatini Terme e Prato ovest in direzione Firenze #viabiliTOS x.com