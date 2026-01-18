Il post di Manlio Messina | Se riproponete Schifani alla Presidenza della Regione siciliana mi candiderò contro

Manlio Messina, ex assessore regionale e figura di rilievo di Fratelli d’Italia in Sicilia, ha annunciato su social che si candiderà contro Schifani alla Presidenza della Regione se verrà riproposto come candidato. La sua presa di posizione evidenzia tensioni all’interno del panorama politico siciliano e apre un nuovo scenario in vista delle prossime elezioni regionali.

