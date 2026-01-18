Il post di Manlio Messina | Se riproponete Schifani alla Presidenza della Regione siciliana mi candiderò contro

Da dayitalianews.com 18 gen 2026

Manlio Messina, ex assessore regionale e figura di rilievo di Fratelli d’Italia in Sicilia, ha annunciato su social che si candiderà contro Schifani alla Presidenza della Regione se verrà riproposto come candidato. La sua presa di posizione evidenzia tensioni all’interno del panorama politico siciliano e apre un nuovo scenario in vista delle prossime elezioni regionali.

L'ex uomo forte di FdI pronto a correre. Manlio Messina, ex assessore regionale e figura di spicco di Fratelli d'Italia in Sicilia, ha lanciato un chiaro avvertimento sui social. Se Forza Italia proporrà nuovamente Renato Schifani come candidato alla Presidenza della Regione, Messina annuncia la sua candidatura in opposizione. Il messaggio a Tajani. In un post su Facebook indirizzato ad Antonio Tajani, Messina ha sottolineato: «Non c'era motivo nel 2022 per impedire a Musumeci di ottenere un secondo mandato, eppure Forza Italia ne ha chiesto la sostituzione, consegnandoci uno dei peggiori Presidenti della storia siciliana».

