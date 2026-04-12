A Gaglianico, i carabinieri hanno fermato alcuni individui che tentavano di rubare merce da un supermercato. Due carrelli pieni di prodotti sono stati sequestrati e il tentativo di furto è stato interrotto prima che si concretizzasse. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che i ladri portassero via la merce senza pagare. Non ci sono ancora dettagli sulle identità degli arrestati o sulle eventuali accuse.

Un tentativo di furto con due carrelli colmi di merce è stato sventato a Gaglianico, dove l’intervento dei carabinieri ha interrotto l’azione di alcuni individui che cercavano di sottrarre prodotti da un supermercato locale senza effettuare il pagamento. I responsabili, una volta accortisi della presenza delle forze dell’ordine, sono fuggiti sul luogo abbandonando l’intera refurtia accumulata. Dinamica del tentativo di sottrazione nel distretto di Gaglianico. L’episodio si è concentrato all’interno di un punto vendita della grande distribuzione, dove la gestione della sicurezza ha richiesto l’invocazione immediata dei militari dell’Arma. Il gruppo coinvolto aveva pianificato di uscire dal perimetro del negozio trascinando due carrelli completamente riempiti con beni di consumo e vari articoli della spesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaglianico: carabinieri bloccano il furto di due carrelli pieni

Rubano i carrelli pieni di spesa ai clienti: il folle furto nel supermercato affollatoHanno rubato due carrelli pieni di spesa ai clienti di un supermercato affollato.

Teheran nel caos: carrelli pieni e file ai benzinai, la città assediata dalla pauraLa scena è quella di una capitale che si muove in fretta, quasi senza parlarsi, con lo sguardo basso e le mani occupate a spingere carrelli stracolmi.