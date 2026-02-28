A Teheran, le strade sono affollate di cittadini che riempiono i carrelli e si accalcano alle pompe di benzina. La città vive momenti di tensione con file lunghe e sguardi bassi, mentre la gente si muove in fretta, spesso senza scambiare parole. La scena riflette un clima di preoccupazione diffusa, con i residenti che cercano di fare scorta e affrontare le difficoltà quotidiane.

La scena è quella di una capitale che si muove in fretta, quasi senza parlarsi, con lo sguardo basso e le mani occupate a spingere carrelli stracolmi. A Teheran il ritorno dei raid ha riportato in superficie una paura che non era mai davvero scomparsa. Le esplosioni hanno riaperto una ferita ancora fresca e in poche ore la città si è trasformata in un enorme mercato dell’emergenza, dove ogni famiglia tenta di garantirsi scorte di cibo e carburante. I supermercati sono presi d’assalto, i sacchi di riso e i generi di prima necessità spariscono dagli scaffali, mentre all’esterno si formano code ordinate ma tese, fatte di silenzi e sguardi nervosi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Teheran nel caos: carrelli pieni e file ai benzinai, la città assediata dalla paura

Natale solidale, carrelli pieni alla Caritas e pasti gratis in piazza UniversitàLa prima iniziativa è una corsa solidale aperta a tutti, promossa dal run club catanese “SickRunner” e dall’associazione di promozione sociale...

Iran, a Teheran la vita scorre apparentemente tranquilla: pieni strade e supermercatiScorre apparentemente tranquilla vita quotidiana a Teheran, mentre l’Iran rimane sotto un blackout di Internet dopo la repressione delle proteste...