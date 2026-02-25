protesta contro il museo dei bambini al pilastro attivista su un albero

Bologna, 25 febbraio 2026 – Un attivista di Extinction Rebellion, approfittando di un attimo in cui gli operai avevano lasciato aperto il cantiere, si è arrampicato su un albero del parco Stefanini, Mitilini e Moneta del Pilastro. Il ragazzo è sull’albero da un paio d’ore, mentre fuori dal cantiere, dove comunque i lavori non si sono mai interrotti, un presidio di una quindicina di persone protesta contro l'intervento, propedeutico alla realizzazione del museo dei bambini. Gli attivisti nel parco anche di notte Alcuni degli attivisti hanno passato anche la notte nel parco, accampati. Reparto mobile e Digos sono sul posto, per monitorare che non monti la tensione. I lavori sono programmati almeno fino a venerdì. Le ragioni della protesta Il progetto MuBa portato avanti dal Comune è stato subito contestato da una parte dei residenti, che hanno parlato di scelta calata dall’alto, opponendosi al consumo di suolo di circa 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

