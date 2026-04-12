Futura al Pilastro | oltre 400 sfilano per dire no al Museo dei bambini

Oltre 400 persone si sono riunite al Pilastro per manifestare contro la proposta di costruire un museo dedicato ai bambini nella zona. La manifestazione ha visto partecipare cittadini che hanno espresso il loro dissenso, evidenziando la volontà di difendere gli spazi verdi e i parchi pubblici del quartiere. La protesta si è svolta in un ambiente pacifico, con interventi e cartelli che hanno sottolineato la contrarietà alla realizzazione di nuove strutture nel territorio.

Bologna, 12 aprile 2026 – "Tra cemento e militari, giù le mani dai parchi popolari. Il Pilastro non si tocca". Anche questo pomeriggio i cittadini contrari al Museo delle bambine e dei bambini che dovrebbe sorgere al Pilastro hanno sfilato per ribadire la loro ferma opposizione al progetto. Tante anche le bandiere della Palestina. La sfilata del corteo. È partito poco dopo le 17 il corteo di Mubasta contro Futura, il Museo delle bambine e dei bambini che sorgerà all'interno del parco Mitilini, Moneta e Stefanini. Sono in 300 alla partenza i manifestanti, ma durante la sfilata del corteo se ne aggiungono almento un altro centinaio: "È tempo di eco-resistenze".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Futura al Pilastro: oltre 400 sfilano per dire no al Museo dei bambini Nuove tensioni al Pilastro: attivisti in resistenza passiva al cantiere del Museo dei BambiniBologna, 11 marzo 2026 – Un’altra mattinata di tensione all’orizzonte del Pilastro. Nuova protesta al Pilastro: attivisti in resistenza passiva al cantiere del Museo dei BambiniBologna, 11 marzo 2026 – Un’altra mattinata di tensione all’orizzonte del Pilastro.