Manduria Tentano un furto in una profumeria denunciate due persone

Manduria, due cittadini di nazionalità georgiana sono stati denunciati dopo aver tentato di svaligiare una profumeria. La rapina fallita ha portato gli agenti a intervenire e bloccare i sospetti prima che potessero portare via la merce. La polizia ha recuperato parte della refurtiva abbandonata nel tentativo di fuga. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due cittadini di nazionalità georgiana ritenuti presunti responsabili del reato di tentato furto. Il personale del Commissariato di Manduria, dopo aver raccolto la denuncia di una negoziante, vittima di un furto di profumi da parte di due uomini, ha visionato le immagini del sistema di videosorveglianza interno del negozio, raccogliendo indizi utili a ritenere che potesse trattarsi di due cittadini georgiani identificati qualche giorno prima. I due, regolarmente residenti a Taranto, erano stati identificati mentre si aggiravano con far sospetto nei pressi di un esercizio commerciale e non erano stati in grado di fornire ai poliziotti una plausibile motivazione circa la loro presenza in quel centro cittadino.