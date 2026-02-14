forte dei marmi furto con strappo in profumeria ladro inseguito per le vie del centro

Un uomo ha rubato un profumo in una profumeria di Forte dei Marmi, poi è stato inseguito tra le vie del centro dopo aver strappato la scatola dalla vetrina. La scena si è svolta nel cuore della città, coinvolgendo passanti e negozianti che hanno assistito alla fuga del ladro. La polizia è stata avvisata immediatamente e ora cerca di individuare il responsabile.

Forte dei Marmi, 14 febbraio 2026 – Furto con strappo nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio in pieno centro a Forte dei Marmi. Intorno alle 18.30 un giovane uomo, con giacca scura e volto scoperto, è entrato in una nota profumeria e si è impossessato di tre confezioni di prodotti esposte alla vendita, dirigendosi poi rapidamente verso l’uscita. La scena è stata immediatamente notata dalla commessa che ha tentato di fermarlo e ha iniziato a gridare chiedendo aiuto, ma il giovane è riuscito a darsi alla fuga lungo via Mazzini. Intervento delle Forze dell'Ordine. Determinante è stato il tempestivo intervento di una pattuglia di poliziotti in borghese del Commissariato di pubblica sicurezza di Forte dei Marmi, impegnati in un servizio di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A gennaio 2026, la polizia di Torino ha arrestato e posto ai domiciliari un 25enne romeno, sospettato di aver compiuto un maxi-furto da 245 mila euro in una profumeria del centro e di aver effettuato acquisti con carte clonate.

Il Forte dei Marmi perde in casa contro il Viareggio 2-0, in un derby che ha visto protagonisti gli ex Ambrosio e Torner.

Argomenti discussi: FROSINONE - Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® domenica 15 febbraio 2026; Frosinone – La Polizia di Stato denuncia un uomo extracomunitario.

