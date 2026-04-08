Via Francigena XI Forum annuale Summit di esperti a Monteriggioni

Si è svolto a Monteriggioni l’XI Forum annuale dedicato alla Via Francigena, un incontro tra esperti del settore. La discussione si è concentrata sull’importanza del percorso, che nel tratto toscano registra circa 60.000 camminatori all’anno. La presenza di professionisti e appassionati ha messo in luce il ruolo della Francigena come elemento chiave per l’economia locale. L’evento ha riunito diverse figure coinvolte nella tutela e nello sviluppo del cammino.

Torna il focus annuale sulla Francigena, che con i suoi 60mila viandanti di media all’anno nel solo tratto toscano si conferma motore economico di grossa cilindrata per il nostro territorio. Appuntamento sabato dalle 10 in poi al complesso monumentale di Abbadia Isola, a Monteriggioni, con l’XI Forum sulla millenaria via dei pellegrini. Forum che quest’anno ha un titolo programmatico: ’Comuni in cammino: la Francigena fra tutela, turismo e territori’. Amministratori, operatori turistici e associazioni affronteranno temi centrali per il futuro: stato della segnaletica e della manutenzione dei percorsi, ospitalità, nuovi modelli di governance, normativa nazionale sui cammini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Francigena, XI Forum annuale. Summit di esperti a Monteriggioni Torna Telefisco, l’appuntamento annuale con gli esperti del Sole 24 Ore sulle principali novità fiscaliDomani, giovedì 5 febbraio, a partire dalle ore 9, torna Telefisco, l’evento digitale del Sole 24 Ore dedicato all’analisi e all’approfondimento... Forum Difesa: a Roma il primo confronto sulla sicurezza tra istituzioni, esperti e aziendeRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Temi più discussi: A Monteriggioni l'XI Forum annuale sulla Via Francigena e sui Cammini di interesse regionale; Via Francigena, a Monteriggioni l'XI Forum: focus su tutela, turismo e sviluppo dei territori; XI Forum sulla Via Francigena a Monteriggioni: focus su tutela, turismo e territori; Via Francigena, XI Forum annuale. Summit di esperti a Monteriggioni. L’11 aprile convegno sulla Francigena e i cammini regionaliSi terrà sabato 11 aprile 2026, presso il Complesso Monumentale di Abbadia Isola a Monteriggioni, l’XI Forum annuale sulla Via Francigena e sui Cammini di ... ilcittadinoonline.it Via Francigena, Forum per il Giubileo. Il viaggio immersivo si rafforzaÈ oggi il giorno della Francigena, la sua festa, il momento in cui istituzioni e addetti ai lavori si siedono intorno a un tavolo per rendere ancora più bello il viaggio nel futuro della millenaria ... lanazione.it “Storie in cammino”, sulla via Francigena tra memoria e passato - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com facebook La Via Francigena. Tutto è iniziato quando nel Medioevo l’Arcivescovo di Canterbury è venuto in Italia, passando anche per il Piemonte x.com