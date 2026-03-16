Aspettava e braccava la vittima in metro | 60enne accusato di abusi sessuali ripetuti su un 16enne Arrestato in flagranza

Un uomo di 60 anni è stato arrestato in flagranza di fronte alla stazione della metro C di Roma, dove aveva molestato ripetutamente un ragazzo di 16 anni durante il tragitto verso scuola. La vittima è stata avvicinata e seguita dall’uomo per diversi giorni, fino al momento dell’arresto. L’episodio è avvenuto mentre il giovane si trovava sulla linea metro.

Per giorni ha preso di mira un ragazzino di 16 anni molestandolo sulla metro C a Roma nel tragitto per andare a scuola. Per questo un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri del Comando di Piazza Venezia e posto ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. Orrore a Roma, 60enne accusato di abusi sessuali ripetuti su un minorenne in metro. Le violenze, almeno sei casi avvenuti fra il 15 febbraio e il 6 marzo scorsi, avvenivano a bordo della linea C della metropolitana dove l’uomo, «avvicinandosi al giovane, «posizionandosi quasi a contatto con lo stesso – si legge nel capo di imputazione – approfittando dell’affollamento dei passeggeri e del fatto che il ragazzo fosse impossibilitato a muoversi, lo costringeva con violenza a subire atti sessuali». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Aspettava e braccava la vittima in metro: 60enne accusato di abusi sessuali ripetuti su un 16enne. Arrestato in flagranza Articoli correlati Roma, abusi sessuali su un ragazzino in metro: arrestato 60enneROMA, 16 MAR – Aveva preso di mira un ragazzino di 16 anni molestandolo, in almeno sei episodi, a bordo della Metro C di Roma. Abusi su un minore in metro, carabinieri arrestano 60enne in flagranzaUn uomo di 60 anni è stato tratto in arresto con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata.