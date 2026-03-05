Noto osteopata arrestato accusato di abusi sessuali Shock nel mondo dello sport

Un osteopata noto è stato arrestato nel suo studio di Valdinievole, dove si trovava con altre persone. L’arresto è avvenuto il 5 marzo 2026 e ha suscitato grande sorpresa tra i presenti. Le autorità hanno portato a termine l’operazione senza incidenti, e l’uomo è ora sotto custodia. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo dello sport e oltre.

Valdinievole, 5 marzo 2026 – L’arresto è avvenuto nel suo studio, davanti a numerose persone che hanno assistito incredule. Valerio Zucconi, osteopata e fisioterapista, un professionista assai conosciuto nel mondo della pallacanestro e dello sport in generale, è stato portato via dagli agenti della Polizia di Stato dall’ufficio di via Privata delle Rose, a Chiesina Uzzanese, nelle vicinanze del casello autostradale. Il fatto è avvenuto nella mattinata di venerdì e la notizia si è ormai diffusa in tutta la Valdinievole. L’uomo sarebbe accusato di aver commesso reati a sfondo sessuale, ma non si conoscono i dettagli degli episodi finiti sotto la lente degli inquirenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Noto osteopata arrestato, accusato di abusi sessuali. Shock nel mondo dello sport Abusi sessuali sui pazienti: condanna a 20 anni per l'osteopataUna sentenza “esemplare”, come si dice, che va oltre le richieste della Procura, quella pronunciata dalla Corte d’Assise di Brescia nei confronti di... Leggi anche: Abusi sessuali sui giovani pazienti: osteopata condannato a 20 anni di carcere