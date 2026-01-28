‘Uno Nessuno Centomila’ | il quinto appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia

Questa sera si torna a Santa Sofia per il quinto evento della stagione 202526. L’Accademia, insieme al Conservatorio “Nicola Sala”, all’Università del Sannio e al Banco BPM, porta in scena “Uno Nessuno Centomila”. L’appuntamento si svolge nel pieno centro di Benevento, attirando un pubblico curioso di scoprire la nuova proposta artistica. La serata promette di essere un’altra occasione di confronto e cultura, con musicisti e artisti pronti a coinvolgere gli spettatori.

Tempo di lettura: 2 minuti Quinto appuntamento nel cartellone artistico 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Sabato 31 gennaio, alle ore 19, sul palco del Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” di Benevento si esibirà “UNO NESSUNO CENTOMILA”. Ironico, grottesco e capace di mettere in crisi la società borghese del primo Novecento, Uno, nessuno e centomila è l’opera più emblematica di Pirandello. Definito dall’autore come la “sintesi completa” del suo lavoro, è un romanzo amaro e profondamente umoristico, che smonta le certezze dell’identità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

